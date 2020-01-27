Фондовые котировки снижаются на фоне распространения вирусной эпидемии в КНР

«Сейчас большинство рынков азиатского региона приостановили работу, вследствие чего инвесторы предпочитают низкорисковое хеджирование», комментирует агентству Reuters свое видение ситуации Масахико Лу из Alliance Bernstein. «К тому же приостановка деятельности фондовых рынков связана с восточными традициями новогодних праздников в конце января».

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Индекс котировок по версии MSCI Inc., отслеживающей рынки почти полусотни регионов, упал более чем на 0,4% - наиболее низкой планки с середины текущего месяца. Европейский рейтинг STOXX 600 при этом сократился почти на 1,5% за тот же период.

Ценные бумаги горнодобывающего бизнеса испытали 3,1% снижение ввиду экономического влияния КНР, что явилось крупнейшим подобным спадом в числе базовых европейских секторов SXPP. В Японии на сегодняшних торгах отмечено 2% снижение индекса Nikkei 225 - крупнейший спад в течение одного дня за последние пять календарных месяцев.

В это же время японский валютный рынок продемонстрировал 0,5% укрепление иены, почти до 109 за доллар США - максимальная планка с начала 2020 года. Юань, однако, просел на те же 0,5%, немногим не доходя до уровня до 6,98 за доллар США. Золото за последние пару недель подорожало на 1%, переваливая за планку 1585 долларов США за тройскую унцию. Отмечается также более чем 3% спад рынка нефтяных фьючерсов на торгах WTI.

Нужно напомнить, что после взрыва пневмонии ввиду распространения коронавируса за прошедшие сутки на территории КРН умерло еще 24 человека. Общее же число инфицированных приблизилось к 2800.