Пользователи ОС Windows 7 жалуются на черный экран вместо привычных обоев

В процессе инсталляции предложенных Microsoft пары важных программных обновлений возникла проблема с функцией персонализации рабочих столов, и в частности, обоев. К слову, официальная поддержка этой морально устаревшей ОС подошла к завершению в середине текущего января, и корпорация Microsoft не станет больше выпускать актуальные обновления для Windows 7.

Фото: @chrisbhoffman

Ряд пользователей предполагали возможность повреждения официальных серверов активации, однако в Microsoft уже подтвердили, что проблемы с рабочими столами были связаны именно с обновлениями KB4534310 и KB4534314. Ошибка, как сообщается, затронула множество машин, включая компьютеры с корпоративными редакциями ОС. Установка обновлений изменяла кастомные обои сплошной заливкой черным цветом.

В то же время в Microsoft отмечают, что в случае пользовательских версий Windows 7 проблемы наблюдаются лишь при растягивании обоев по всей области рабочего стола - то есть параметры персонализации установлены с активным режимом растяжения картинки. В компании планируют ближе к середине февраля разрешить возникшую проблему для подписчиков ESU - расширенных обновлений безопасности для Windows 7.

Для большинства обычных пользователей этой ОС пока предложено следующее обходное решение: установка параметра персонализации в режим, отличный от растяжения, например центрирование, заполнение либо замощение; как вариант, можно выбрать фон рабочего стола, в точности соответствующий текущему разрешению монитора.