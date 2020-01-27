В сеть выложены первые несколько минут сериала по мотивам «Осенних визитов» - фантастического романа Лукьяненко

Опубликованный отрывок удостоился противоречивых откликов. Многие зрители восторгаются в комментариях, к тому же материал пришелся по нраву и самому автору, который обращает внимание на любительскую подоплеку проекта: «Оригинальное произведение всегда будет лучше, но в данном случае я питаю надежды на достойный результат». Сам Сергей Лукьяненко указан в титрах в качестве исполнительного продюсера.

Фото: Сергей Лукьяненко

Ранее автор сообщал о передаче прав на экранизацию всего за один рубль одному из начинающих режиссеров во Владивостоке. Проект в итоге стартовал полгода назад в июне месяце под патронажем самого Лукьяненко. Съемочная группа Георгия Саенко пошли на модный сейчас краудфандинг с целью сбора необходимых проекту 600 тыс. рублей. Согласно данным на конец января, удалось привлечь свыше двух третей запрошенной суммы. Съемки, как отмечается, может поддержать любой желающий за упоминание собственного имени в титрах эпизодов либо именной приз. Можно к тому же приобрести постер «Осенних визитов» или подарочную бумажную книгу с персональных автографом Сергея - вырученные средства позволят проекту уверенно держаться на ногах.

«Я обратился с просьбой к ребятам что-нибудь выложить в сеть, чтобы люди могли присмотреться к фрагменту, решить для себя, интересен ли будет сериал, котрый снимают без государственных фондов поддержки культуры», указал автор в своей ленте Facebook сериала.

Действие в романе происходит в 90-х годах в Москве, но сериал адаптировали под современные реалии. Сюжетная линия разворачивается уже в городе Владивостоке. Создателей, правда, упрекают за излишнюю затянутость титров с досадными опечатками, обилие кровавых сцен, неудачную актерскую игру, посредственный монтаж и даже качество звукового сопровождения. В ответ представители проекта пообещали уложить титры в пределах полуминуты, и поработать на тем, чтобы у зрителей не возникало желания перемотать бегунок ближе к активному действию. Зацепит ли сериал по-настоящему, будет зависеть от интереса фанатов, коих у Лукьяненко немало.