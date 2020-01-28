Как соляная кислота влияет на организм

Соляная кислота (другие названия — хлороводородная, хлористоводородная, хлороводород, хлористый водород) относится к самым сильным неорганическим одноосновным кислотам. Представляет собой бесцветный водный раствор хлористого водорода, не имеющий специфического запаха.

Многочисленные полезные свойства соляной кислоты объясняют ее широкое применение в пищевой промышленности, фармакологии и медицинской сфере. Вещество и его соли хлориды незаменимы для человеческого организма. Основные функции: регулирование солевого баланса в клеточных и тканевых структурах, а также нормализация пищеварительного процесса.

Общая польза для организма

Польза соляной кислоты заключается в поддержании осмотического равновесия в клетках и заряда их мембран. Она способствует оптимальному усвоению калия в организме. Хлороводород содержится в клетках всех тканей внутренних органов. Дефицит хлоридов приводит к нарушениям функций различных систем, повышает риски развития опасных заболеваний.

Чем полезна кислота для пищеварительной системы

Хлористоводородная кислота необходима для полноценного функционирования желудочно-кишечного тракта. Она является одним из естественных содержимых желудка и продуцируется клетками слизистых оболочек органа. Хлороводород отвечает за выработку и правильную работу пепсина — важного фермента, участвующего в пищеварении. Вещество способствует созданию слишком кислой среды в желудке, без которой невозможно нормальное переваривание пищи. Действие хлористого водорода положительно сказывается на состоянии и функциях печени, кишечника, поджелудочной железы.

Польза кислоты для клеток и тканей

Хлориды содержатся во всех тканях организма. Они препятствуют набуханию клеток и нарушению калий-натриевого насоса в их мембранах, поддерживают осмотическое давление. Также хлориды способствуют регенерации тканей на клеточном уровне.

Роль вещества в кислотно-щелочном балансе

Характерной особенностью соляной кислоты является ее способность распадаться в водном растворе на ионы. Эти вещества поддерживают нормальные реакции жидких сред — крови и межклеточной, а также нейтрализуют сильно положительные натриевые и калиевые ионы. Дефицит хлористого водорода приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса в организме и, соответственно, проблемам с пищеварением.

Польза кислоты для выделительной системы

Одна из основных функций соляной кислоты — обратное всасывание натрия хлорида. Нарушение этой функции грозит опасными последствиями — приводит к отечности, патологиям почечного аппарата, протекающим в тяжелой хронической форме.

Вред вещества для организма

Вред соляной кислоты проявляется при неправильном ее применении, передозировке. Интоксикация хлороводородом вызывает такие неблагоприятные последствия:

токсический гепатит;

развитие болевого шока;

нарушение зрительной функции, вплоть до полной слепоты;

внутренние кровотечения;

коматозное состояние;

нарушение дыхательной функции;

острая форма почечной недостаточности.

При подобной симптоматике потерпевшему необходима профессиональная медицинская помощь и детоксикация организма.

Особенности применения соляной кислоты

Грамотное и безопасное применение соляной кислоты — это употребление ее в форме слабого раствора в дозировке, не превышающей указанную в инструкции. Получить оптимальное количество хлористого водорода, необходимое для полноценной работы организма без рисков побочных эффектов, поможет Бальзам Болотова. Применение этого средства не представляет никакой опасности для человека, позволяет не только решить множество проблем со здоровьем, но и предупредить различные болезни.

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