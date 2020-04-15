OPEC и члены G20 пришли к соглашению насчет сокращения добычи нефти

Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими государствами с целью контроля квот в сфере добычи нефти и клуб правительств и глав ЦБ государств с наиболее развитой экономикой, заключили сделку по сокращению нефтедобычи, которая призвана в буквальном смысле спасти мировой рынок от катастрофы.

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Стало известно, что нефтяная договоренность между OPEC и членами G20, которая последние несколько дней была буквально на волоске из-за непреклонной позиции мексиканского правительства, все же состоится. В ее рамках будет осуществлено рекордное сокращение добычи нефти. Если соглашение будет таки подписано, мировой рынок нефти откажется от добычи в размере 19 млн баррелей в сутки. Именно этот объем нефти способен стабилизировать стоимость ресурса.

Известно, что главным инициатором мирового соглашения стала Саудовская Аравия. Его королевское величество смог договориться с российским президентом, после чего таки принялся за мексиканское правительство. Последнее уступило, однако первоначальный объем, которым должна была пожертвовать Мексика в размере 400 тыс. баррелей в сутки был сокращен всего до 100 тыс. баррелей. Разницу планируют покрыть в США.

В целом общий объем снижения добываемой нефти OPEC из-за мексиканской стороны практически не пострадал. Вместо запланированных 10 млн баррелей, эти государства откажутся от добычи 9,7 млн баррелей. Примечательным является тот факт, что разница в ходе договоренности легла на инициатора. Эр-Рияд планировал урезать нефтедобычу до уровня 8,5 млн баррелей в сутки, снизив ее в итоге на 2,5 млн от первоначального уровня.