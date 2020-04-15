Золото поднялось в цене

Благородный металл подрос в цене в результате торгов на бирже Чикаго CME. Как стало известно, в пиковые моменты его стоимость поднималась до $1785 за унцию.

Фото: segodnya.ua

На вчерашний день стоимость фьючерсного соглашения с учетом поставки в первый месяц лета составляла $1771,3 за унцию. Этот показатель достиг рекордного значения, зафиксированного 8 лет назад. При этом прирост стоимости золота, если сравнивать этот показатель с уровнем цен при закрытии предыдущей торговой сессии, достиг 0,5%.

Фьючерсы, предполагающие поставки в следующем месяце, в данный момент стоят $1761 (прирост при этом составил 0,6%). С поставками в текущем месяце — $1757,4 за унцию (прирост при этом составил 0,7%).

Существующее положение дел не является таким уж неожиданным, учитывая множество экспертных заявлений ведущих аналитиков мира относительно состояния экономики отдельных государств и всего мира в целом. Кроме этого, если учесть положение дел на сегодняшнем рынке нефти, не удивительно, что золото сейчас рассматривается в качестве наиболее стабильного актива.