Рукописный текст «Hey Jude» The Beatles продали на аукционе

Песня британской рок-группы The Beatles, написанная Полом Маккартни черным фломастером на листе бумаги, была продана на торгах Julien's Auctions в США за $910 тыс.

Фото: sostav.ru

Известно, что песню «Hey Jude» британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер Пол Маккартни сочинил ради того чтобы немного утешить и поддержать сына другого британского рок-музыканта, певца, поэта, композитора, художника, писателя и активиста Джона Леннона, в ходе бракоразводного процесса его родителей.

Первоначальная стоимость лота оценивалась экспертами и представителями аукционного дома в $160-180 тыс.

Напомним, что записана музыкальная композиция была 1 августа 1968 года. Годом позже, она была номинирована на премию Grammy в нескольких категориях. Кроме этого, «Hey Jude» является наиболее любимой среди жителей Великобритании, если учитывать все творчество музыкального коллектива за все время его существования.