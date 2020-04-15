На российских заправочных станциях подешевел бензин

Со 2 по 15 апреля в РФ снизились цены на автомобильное топливо: стоимость 1 л Аи-92 снизилась на 4 коп. до 43,04 руб., а Аи-95 – на 3 коп. до 46,10 руб. Снижение стоимости топлива зафиксировано как на заправочных станциях независимых компаний, так и на нефтяных. Информация стала известной благодаря ЦДУ ТЭК.

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В столице стоимость бензина осталась неизменной — 42,91 руб. за 1 л Аи-92 и 47,12 руб. за 1 л Аи-95. В Подмосковье топливо снизилось в цене на 0,03 руб. до 42,17 руб. за Аи-92, и на 0,02 руб. до 46,40 руб. за Аи-95. В Санкт-Петербурге и области поднялось в цене ДТ, а кроме этого в области подрос в цене бензин Аи-92 на 1 коп.

В целом топливо снизилось в цене в 8 округах. Наиболее значительно подешевел бензин в Сибирском округе: 1 л Аи-92 здесь можно приобрести за 40,73 руб., что на 12 коп. меньше прежней цены. Кроме этого, снижение стоимости топлива зафиксировано в Уральском и Дальневосточном округах. В среднем стоимость 1 л бензина Аи-95 снизилась в 7 округах.

Эксперты считают, что топливо дешевеет на фоне снижения спроса, при этом существенного снижения не ожидается, такое положение вещей будет сохраняться благодаря действующему в РФ демпферному механизму, который сдерживает цены на топливо при значительных колебаниях стоимости нефти.